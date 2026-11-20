Правительство России допускают, что тарифы на услуги связи в России будут расти быстрее. Об этом сообщается в проекте Стратегии развития отрасли связи от Минцифры, на что обратили внимание «Известия».

Так, в документе отмечается, что более 10 лет усиливается дисбаланс между нагрузкой на телеком-инфраструктуру и стагнирующими экономическими показателями отрасли. Этот дисбаланс возник из-за того, что на протяжении нескольких лет рост стоимости услуг связи заметно отставал от увеличения объёмов потребления и нагрузки на сети, а также от общего роста цен в экономике. В 2021–2025 годах интернет-трафик в России увеличивался в среднем на 21,6% в год, тогда как доходы от мобильной связи и фиксированного широкополосного доступа — лишь на 8%.

Авторы документа сделали вывод, что поддерживать хотя бы нынешний объём расходов при действующих тарифах без дальнейшего наращивания долга невозможно. Тарифы на услуги операторов могут вырасти уже в 2027 году, считают эксперты. Медианный тариф на уровне 2300–2500 рублей в месяц — нижняя граница, необходимая для поддержания текущих инвестиций в качество связи и развитие инфраструктуры, считает гендиректор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков.

В ФАС отдельно сообщили «Известиям», что регулярно отслеживают тарифы на услуги сотовой связи и доступ в интернет. Каждое повышение проходит проверку на экономическую обоснованность. Если оно не подтверждается финансовыми показателями операторов, служба принимает меры антимонопольного реагирования.