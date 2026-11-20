«Увидимся в Леониде»: актёры Джейсона и Лусии в GTA 6 — на первом совместном фото

19 ноября, в день полноценного релиза GTA 6, актёры Дилан Рурк и Манни Перес опубликовали посты в своих соцсетях. Артисты наконец-то подтвердили, что сыграли главных героев экшена: Джейсона и Лусию соответственно, и поблагодарили геймеров с разработчиками из Rockstar Games за проявленное доверие.

Артисты также опубликовали совместные фотографии в том числе с Викторией Ли, которая выполняла роль дублёрши на съёмках сцен с Лусией.

Мы провели годы, наблюдая за работой самых трудолюбивых и искусных мастеров, которых только может предложить игровая индустрия. Для нас большая честь принять участие в создании этого глобального свидетельства человеческого творчества, изобретательности и невероятной силы воли. Мы многому научились, но впереди — ещё больше открытий. Продолжайте бороться за то, что любите, и оставайтесь скромными. Увидимся в Леониде.

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Дилан Рурк и Манни Перес на фоне постера GTA 6 Фото: Соцсети Дилана Рурка

Таким образом, Rockstar Games вновь выбрала на главные роли малоизвестных актёров Голливуда. Манни Перес ранее появлялась во второстепенных ролях в сериалах «Закон и порядок. Специальный корпус», «Чёрный список» и «Джессика Джонс». Дилан Рурк же играл в «911: Одинокая звезда» и других процедуральных американских сериалах.