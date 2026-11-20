20 ноября состоялась мировая премьера фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Новая картина по культовой вселенной уже вышла в кинотеатрах планеты, а до России доберётся 26-го числа из-за небольшого переноса. Это самый длинный фильм во франшизе — он идёт 2 часа 38 минут.

«Рассвет Жатвы» основан на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу весной 2025 года. Лента выступает приквелом франшизы и расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, его в прошлых фильмах серии играл Вуди Харрельсон.

Главные роли в ленте исполнили Майя Хоук («Очень странные дела»), Джозеф Зада («Идеальное преступление») и Джесси Племонс («Падение империи»). Основного антагониста воплотил на экране Рэйф Файнс («Отель «Гранд Будапешт»). Режиссёром выступил Фрэнсис Лоуренс — автор фильма «Константин» и предыдущих частей «Голодных игр».