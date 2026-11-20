19 ноября состоялся релиз GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Игроки уже отправились исследовать мир игры и начали находить отсылки, пасхалки и другие секреты в гигантском штате Леонида.

Так, одним из самых милых моментов стала отсылка на первый «Форсаж». В GTA 6 можно найти знаменитый автомобиль Mitsubishi Eclipse Брайана О'Коннора, которого в фильме сыграл Пол Уокер. Помимо уникального дизайна в зелёном цвете, отсылку также выдают номерные знаки Had You — фразу I almost had you («Я почти тебя сделал») сказал герой, когда едва не обогнал Доминика Торетто в их первой гонке.

Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6 ЗАКАЖИ ЗДЕСЬ

Автомобиль находится в Риалто около гаражей Веспуччи в закрытом гараже. Для этого необходимо поехать на северо-восток и найти виллу, взломать замок и попасть в помещение. Это одна из самых быстрых машин, которую можно получить в начале игры.

Местонахождение машины Брайана О'Коннора Фото: Rockstar Games

Интересно, что в багажнике также можно найти змею. Это уже отсылка к «Истории игрушек» и фразе Вуди «У меня в сапоге змея» (There's a snake in my boot), ведь слово boot можно также перевести как «багажник».