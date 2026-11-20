17 ноября в Лос-Анджелесе состоялась ранняя премьера фильма «Новые похождения Клиффа Бута». Продолжение «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом уже посмотрели критики, и спустя несколько дней они опубликовали полноценные рецензии на фильм.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes 84% критиков хвалят работу Дэвида Финчера по сценарию Квентина Тарантино. Это всё такое же очень стильное кино с отсылками к Лос-Анджелесу 1970-х, где всё внимание приковывает к себе Брэд Питт. Лента в первую очередь понравится фанатам оригинального «Однажды в… Голливуде», в остальном ничего по-настоящему нового в сиквеле нет.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Новые похождения Клиффа Бута»

«Новые похождения Клиффа Бута» — просто бомба. Это визуально насыщенный фильм, который прекрасно передает взаимосвязь между Лос-Анджелесом и кинематографом. Брэд Питт, как всегда, невероятно харизматичен.

Финчер и Тарантино приводят веские доводы в пользу того, почему нам стоило ещё раз взглянуть на Клиффа Бута.

«Новые похождения Клиффа Бута» — это чистое развлечение и, возможно, лучшая демонстрация обаяния Брэда Питта. Его способность звучать как голос разума, демонстрируя при этом самое безумное поведение, — главная шутка фильма, и весьма эффектная.

Проблема с фильмом «Новые похождения Клиффа Бута» в том, что авторы создают не искусство, а бургер. Дело в том, что бургер этот не такой уж вкусный — пожалуй, самый посредственный из всех, что у них были.

Несмотря на множество достойных внимания элементов и необычных персонажей, «Клифф Бут» так и не складывается в фильм, который было бы интересно смотреть.

«Новые похождения Клиффа Бута» — это лёгкое развлечение, пустячок, эдакий побочный квест. Если вы ждёте от фильма именно такого формата, то найдёте здесь то, что доставит вам удовольствие.

Мне понравились «Новые похождения Клиффа Бута», хотя добрую часть из этих 140 минут я ловил себя на мысли, что хотелось бы какое-то время последить за кем-то другим.

Мировая премьера «Новых похождений Клиффа Бута» состоится 25 ноября. До России лента доберётся 3 декабря, а на Netflix картина выйдет 23-го числа.