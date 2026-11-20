19 ноября состоялся релиз GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Сразу же после релиза в Сети появились сравнения новинки с GTA 5, которая долгое время оставалась бенчмарком игр в открытом мире наряду с GTA 4.

Так, YouTube-канал Onespot Gaming выпустил один из самых подробных роликов со сравнением новинки и GTA 5. Автор сравнил основные механики обеих игр в разных ситуациях.

Видео доступно на YouTube-канале Onespot Gaming. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

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Так, в техническом плане новинка опережает GTA 5 практически во всём: от населённости пляжей до механик взлома автомобиля, анимаций, взаимодействия с окружением, реакции NPC на происходящее, освещения и взаимодействия со смартфоном. Кроме того, в GTA 6 также появились абсолютно новые механики для серии: поворотники и заправка автомобилей, продвинутый взлом дорогих машин и интерактивные объекты в закрытых помещениях.