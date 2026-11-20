Корейский сценарист Хван Дон-хёк рассказал о возможном продолжении сериала «Игра в кальмара». Самый популярный проект в истории онлайн-кинотеатра Netflix может получить продолжение.

Как объяснил Дон-хёк, само шоу принадлежит Netflix, поэтому именно от руководства стриминга всё и зависит. Сам же постановщик с радостью согласится выпустить новый сезон при одном условии — если у него появится достойная идея для продолжения.

К сожалению, сериал принадлежит не мне. Правами на «Игру в кальмара» владеет Netflix, поэтому не мне решать, как развивать проект. Что касается меня, то когда-нибудь я вернусь к «Игре в кальмара». Как только у меня появится отличная идея, я обращусь к Netflix с просьбой выпустить нечто новое по сериалу.

Сериал «Игра в кальмара» завершился в июне 2025 года. Проект остаётся важнейшим сериалом онлайн-кинотеатра Netflix и рассказывает о смертельных играх в Южной Корее, где 456 человек принимают участие в испытаниях и пытаются выжить, чтобы получить главный приз в 45,6 млрд вон (около 2,7 млрд рублей).