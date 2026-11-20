В GTA 6 можно включить режим от первого лица навсегда — гайд
19 ноября состоялся релиз GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Проект добрался до консолей PS5 и Xbox Series спустя 13 лет после выхода прошлой части франшизы.
Тем временем игроки нашли в игре полноценный режим от первого лица, хотя он не был предусмотрен разработчиками. В отличие от официального способа вида из глаз, где за миром можно наблюдать лишь стоя на месте, этот метод работает всегда — до загрузки сохранения.
Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6
Реклама
Рекламодатель: 18+. Neurovexis L.L.C-FZ, рег. номер 2542154, ОАЭ, Дубай
2RanymRP9c8
Как включить режим от первого лица в GTA 6
- Перейти в Настройки -> Контроллер -> промотать вниз, найти опцию Тачпада и выбрать функцию «Камера»
- Сесть в автомобиль и взять смартфон в руки с помощью кнопки «Вверх» на крестовине
- Убрать телефон с помощью кнопки «Круг» (B на Xbox) и многократно нажимать кнопку тачпада.
- Для воспроизведения бага может потребоваться несколько попыток, однако в конечном итоге включится режим от первого лица.
- Для возвращения привычного режима от третьего лица нужно перезапустить игру с контрольной точки.
Комментарии