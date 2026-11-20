19 ноября состоялся релиз GTA 6 — шестой части культовой серии видеоигр от Rockstar Games. Проект добрался до консолей PS5 и Xbox Series спустя 13 лет после выхода прошлой части франшизы.

Тем временем игроки нашли в игре полноценный режим от первого лица, хотя он не был предусмотрен разработчиками. В отличие от официального способа вида из глаз, где за миром можно наблюдать лишь стоя на месте, этот метод работает всегда — до загрузки сохранения.

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Как включить режим от первого лица в GTA 6