Пятый, финальный сезон «Ведьмака» от Netflix выйдет в 2027 году

Онлайн-кинотеатр Netflix наконец сообщил примерную дату релиза пятого сезона сериала «Ведьмак». Фэнтезийное шоу завершится в 2027 году, точную дату выхода авторы назовут позже.

Таким образом, финальный сезон «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом доберётся до зрителей спустя два года после выхода четвёртого сезона и спустя восемь лет после запуска проекта. Изначально Netflix планировал выпустить пятый сезон в 2026 году, однако отказался от этих планов, хотя съёмочный процесс уже давно завершён.

В издании Redanian Intelligence предполагают, что онлайн-кинотеатр выделил дополнительное время на полировку пятого сезона, чтобы завершить историю Геральта из Ривии на высокой ноте.