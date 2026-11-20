20 ноября компания Electronic Arts запустила первую акцию для EA Sports FC 27. Свежая версия футбольного симулятора уже доступна на ПК и консолях со скидкой в 50% — с релиза прошло примерно два месяца.

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Так, на ПК в казахстанском Steam игра обойдётся в 17500 тенге (около 3200 рублей) до 3 декабря. На консолях PlayStation и Xbox игра стоит примерно в те же 2000 лир в Турции и 2999 рупий в Индии.

Фото: PSPrices

Первая большая скидка на EA Sports FC 27 — привычная ситуация для Electronic Arts. В компании по традиции делают акцию на Чёрную пятницу, а на новогодних каникулах скидка может быть ещё выше — вплоть до 66% на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.