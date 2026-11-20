Пользователи продолжают находить различные отсылки во время прохождения GTA 6. В этот раз портал DiscussingFilm опубликовал видео, где упоминаются главные герои предыдущей части знаменитой серии.

Видео опубликовано во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат DiscussingFilm/Rockstar Games.

Так, в игре есть подкаст о конспирологии, в котором можно послушать разнообразные криминальные истории. В одной из них упоминаются главные герои GTA 5 Майкл, Франклин и «лучший друг Уэйда» — под ним ведущие подкаста имеют в виду Тревора. В записи также намекнули на их причастность к ограблениям банков.

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Ведущая также отметила, что никто не знает, куда подевались таинственные преступники после своих криминальных дел. Возможно, игроки смогут найти и другую информацию о дальнейшей судьбе персонажей в новинке.

GTA 6 вышла 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Боевик стал самой высокооценённой видеоигрой в истории: на агрегаторе Metacritic он получила 99 баллов из 100 от критиков. Новая часть GTA концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити, знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City.