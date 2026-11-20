20 ноября состоится премьера аниме-фильма «Бронированные воины Вотомы: Серая ведьма». В день выхода картины создатель видеоигровых серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима рассказал, что появляется в этой ленте.

Разработчик написал на своей странице в соцсети Х, что роль у него эпизодическая. Он также выложил кадр из фильма, где видно геймдизайнера.

Фото: Production I.G/соцсети Хидео Кодзимы

«Бронированные воины Вотомы: Серая ведьма» представляет собой новую историю в рамках франшизы про 100-летнюю войну между двумя галактическими империями. Главным героем выступит офицер Маки, который должен узнать тайну солдата по прозвищу Ведьма. По неизвестным причинам она способна возвращаться живой с самых невыполнимых заданий. Режиссёром картины выступил Мамору Оси — автор культового аниме «Призрак в доспехах».