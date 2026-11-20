Компания «Экомобайл» провела исследование и выяснила, как выросло количество звонков от жителей России в других странах. Анализ показал, где россияне чаще всего звонят близким, когда находятся за пределами родины.

В 2026 году лидером по числу пользователей роуминга, трате интернет-трафика и продолжительности общений по сотовым телефонам остаётся Турция. При этом на второе место вырвался Китай — здесь ежемесячное количество абонентов выросло на 105% по сравнению с 2024 годом. В этой стране также выросли средние расходы на связь в сентябре — почти 3 тыс. рублей на человека. Далее в рейтинге по расходу интернета идут Беларусь, Объединённые Арабские Эмираты и Италия.

В Китае россияне тратили в сентябре 2026 года в среднем 1707 мегабайт интернет-трафика и 1797 минут разговоров по телефону. География роуминга также расширилась за последние годы. Сейчас на одного абонента Экомобайла пришлось около 1,68 страны. Большая часть пользователей выходила на связь в одной стране (68%), некоторые — в двух странах (18%), в трёх (7%) и в четырёх (3%).