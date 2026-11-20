Стартовал третий сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» — вышли два эпизода

20 ноября стартовал третий сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Первые два эпизода продолжения уже доступны для просмотра на стриминговом сервисе Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат Disney.

Новые эпизоды основаны на третьей части оригинального цикла книг под названием «Проклятие титана». Теперь Перси предстоит спасти свою похищенную подругу Аннабет и предотвратить разрушение Олимпа. Герою и его друзьям также нужно сразиться с титаном Атласом.

Главные роли вновь исполнили Уокер Скобелл («Рыбалка для миллионера»), Леа Джеффрис («Империя»), Арьян Симхадри («Время приключений: Далёкие земли»), Вирджиния Кулл («Призрачная башня») и другие актёры. В третий сезон войдёт восемь серий, как было и в предыдущих.