19 ноября состоялся полноценный релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series. После этого геймеры начали находить в боевике отсылки на различные сериалы и фильмы.

Видео опубликовано во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат IShowSpeed/Rockstar Games.

Так, в игре можно встретить существо, которое сильно напоминает Красного Халка из комиксов и киновселенной Marvel — ролик с ним опубликовал стример IShowSpeed. Чтобы найти его, необходимо пройти цепочку заданий Кайла во второстепенных миссиях из категории «Чудаки и прочие незнакомцы». В третьей главе один из героев оказывается на ферме, где Кайл использует собственные химикаты для растений, но внезапно превращается в монстра и начинает убивать окружающих.

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GTA 6 концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити, знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City. Проект стал самой высокооценённой видеоигрой в истории: на агрегаторе Metacritic он получила 99 баллов из 100 от критиков.