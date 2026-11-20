20 ноября состоялся релиз музыкального альбома по GTA 6. Сборник уже доступен на стриминговых площадках Spotify, Apple Music и YouTube Music, а также на виниловых пластинках и CD-дисках.

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В состав альбома вошло 34 песни, а их общая длительность составляет около 97 минут. Среди исполнителей есть такие знаменитости, как Лана Дель Рей, гитарист Rolling Stones Кит Ричардс, Трэвис Скотт и другие музыканты. Все песни из Grand Theft Auto VI: The Album также можно услышать в самой игре.

Альбом выпустили на следующий день после релиза GTA 6 на PS5 и Xbox Series. Новый боевик стал самой высокооценённой видеоигрой в истории: на агрегаторе Metacritic он получил 99 баллов из 100.