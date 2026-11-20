Компания Apple раскрыла дату премьеры второго сезона сериала «Презумпция невиновности». Продолжение судебного шоу стартует 19 февраля на стриминговом сервисе Apple TV. Авторы также представили тизер будущих эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Проект представляет собой антологию из разных историй, сезоны которого не связаны друг с другом. Сюжет продолжения основан на книге-триллере «Разбор убийства» Джо Мюррэя и расскажет о молодом юристе, которую обвиняют в убийстве судьи. Главные роли исполнили звезда сериала «Бухта вдов» Мэттью Риз и Рэйчел Броснахэн, известная по фильму «Супермен».

Первый сезон «Презумпции невиновности» вышел на стриминговом сервисе Apple TV в 2024 году. Главную роль в сериале-антологии исполнил Джейк Джилленхол («Пленницы»). Шоу высоко оценили зрители и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 79% свежести от обозревателей и 77% — от зрителей.