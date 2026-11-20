Российская студия SoftLab-NSK раскрыла дату выхода знаменитого симулятора «Дальнобойщики 3» (Rig'n'Roll: GOLD) в Steam. Игра станет доступна в цифровом магазине Valve уже 9 декабря.

На странице проекта разработчики рассказали, что в обновлённом издании пользователей ждёт новый контент, включая города, грузовики и дополнительные задания, которых в симуляторе раньше не было. Кроме того, в игре появятся достижения и мастерская для модов.

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«Дальнобойщики 3» — это третья часть знаменитой серии симуляторов с элементами экономической стратегии, которая вышла ещё в 2009 году. Игрокам предстоит управлять дальнобойщиком, который доставляет различные грузы по большому открытому миру. Главной особенностью игры стала смена места действия — вместо России геймеры ездят по США.