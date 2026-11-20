Вышел первый спидран GTA 6 за 40 часов — геймер не спал два дня

GTA 6 вышла в Новой Зеландии 18 ноября, однако появился один из первых людей, который уже прошёл игру. Им стал стример с ником BrycexD — он завершил историю боевика менее чем за 40 часов.

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По словам стримера, он поставил первый и единственный рекорд по скоростному прохождению GTA 6. Для этого ему пришлось не спать более 50 часов.

Я первый в мире, кто прошёл Grand Theft Auto 6. Также я теперь являюсь обладателем мирового рекорда по скоростному прохождению, так как я не спал более 50 часов без перерывов.

Мировой релиз GTA 6 состоялся 19 ноября. Игра концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити, знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City. Проект стал самой высокооценённой видеоигрой в истории: на агрегаторе Metacritic он получила 99 баллов из 100 от критиков.