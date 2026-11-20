Компания Paramount сообщила о старте съёмок третьего сезона сериала «Гангстерленд». Дата выхода продолжения криминального шоу пока неизвестна.

О начале производства новых эпизодов объявили в день премьеры 10-й, финальной серии второго сезона. В продолжении главные роли вновь исполнят Том Харди («Веном»), Хелен Миррен («Аудиенция») и Пирс Броснан («Афера Томаса Крауна»).

«Гангстерленд» рассказывает о двух преступных семьях Лондона, Харриган и Стивенсон, которые борются за власть в городе, избегая прямой конфронтации. Второй сезон критики и зрители оценили выше первого: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 90% свежести от обозревателей и 82% — от пользователей.