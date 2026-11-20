Фильм «Клара и солнце» с Дженной Ортегой выйдет в онлайне 8 декабря

Портал DVDs Release Dates раскрыл дату цифрового релиза фильма «Клара и солнце». Фантастическая лента станет доступна для домашнего просмотра уже 8 декабря.

Таким образом, картина выйдет в онлайне спустя полтора месяца после премьеры в мировом прокате, которая состоялась 23 октября. За это время фильм собрал провальные $ 3 млн при бюджете в $ 40 млн. Ленту разгромили критики, однако зрители тепло приняли её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 25% свежести от обозревателей и 74% — от пользователей.

«Клара и солнце» выступает экранизацией одноимённого романа Кадзуо Исигуро. Сюжет проекта разворачивается в будущем, где в мире родители стараются улучшить способности своих детей с помощью генных модификаций. Главная героиня — девочка-андроид Клара, которую покупает мама для своей дочери. Главную роль исполнила звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. Режиссёром выступил Тайка Вайтити — автор фильмов «Реальные упыри» и «Кролик Джоджо».