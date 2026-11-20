19 ноября состоялся релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series. После этого геймеры начали находить отсылки к другим проектам — в том числе к знаменитому сериалу «Декстер».

Видео опубликовано во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат DETONATED.

Так, пользователи обнаружили одну из комнат убийств, в которых Декстер Морган расправлялся со своими жертвами. Она находится в локации Южный Ки-Ленто и представляет собой гараж, где внутри всё покрыто пластиковыми лентами, а также есть пакет с кровью и ножи с топорами на стенах.

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Гараж стал не первой отсылкой на сериал «Декстер» в GTA 6. Ранее геймеры нашли квартиру, в которой жил главный герой сериала.

GTA 6 концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити, знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City. Новый боевик стал самой высокооценённой видеоигрой в истории: на агрегаторе Metacritic он получила 99 баллов из 100 от критиков.