Знаменитый стример Илья Мэддисон высказался по поводу блокировки своего канала HoneyMad на Twitch после стрима GTA 6. Заявление он опубликовал в телеграм-канале.

Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6 ЗАКАЖИ ЗДЕСЬ

Во время трансляции новой части GTA число зрителей Мэддисона достигло 600 тыс. человек, что сделало его одним из самых популярных стримеров, которые проходили хит от Rockstar Games. Илья заявил, что не использовал накрутку зрителей, против которой он не раз выступал. Кроме того, он отверг обвинения в получении выгоды от подозрительных донатов. Стример также отметил, что на релизе популярных игр его трансляции якобы собирали около 100 тыс. настоящих зрителей.

Я категорически отрицаю свою причастность к использованию ботов для накрутки просмотров или любым другим формам искусственного увеличения показателей активности на Twitch. Также я отвергаю обвинения в том, что получал выгоду от подозрительных подарочных подписок. Во время трансляций, посвящённых крупным игровым релизам, мой канал собирал около 100 тыс. зрителей одновременно, причём исключительно естественным путём. Такой же результат меня вполне устроил бы и во время стрима по GTA 6. Даже с такой аудиторией я всё равно оставался бы в числе самых популярных стримеров мира, поэтому у меня не было никаких причин искусственно завышать показатели. Я неоднократно обращался в Twitch, сообщая о случаях использования «вьюботов» и подозрительных подарочных подписках на других каналах. В ответ я каждый раз получал лишь автоматические отписки.

Мэддисон также предположил, что его канал стал целью намеренной атаки в преддверии популярной премии для стримеров SLAY Awards. Он предложил обратить внимание Twitch на его заявление, так как «является конкурентом организаторов мероприятия».

GTA 6 вышла 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Проект концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити — знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City. На агрегаторе Metacritic игра получила 99 баллов из 100 от критиков, став самой высокооценённой игрой в истории.