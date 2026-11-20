19 ноября состоялся релиз GTA 6 — новой части культовой серии от Rockstar Games. После этого полиция американского города Атланта обратилась к геймерам на своей странице в соцсети Х.

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Правоохранители попросили игроков не путать виртуальный мир с реальным. Они призвали пользователей не совершать преступления, включая вождение в нетрезвом мире и совершение насилия.

GTA — это не настоящее место, но Атланта — настоящее! Не путайте виртуальное развлечение с решениями в реальной жизни. Пьяное или быстрое вождение, угон автомобилей и насилие имеют реальные последствия. Оставьте это в игре. Не приносите на наши улицы.

GTA 6 вышла на PS5 и Xbox Series. Боевик концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити, знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City. Новый проект стал самой высокооценённой видеоигрой в истории: на агрегаторе Metacritic он получила 99 баллов из 100 от критиков.