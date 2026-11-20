Американский актёр Маколей Калкин готовится сыграть в новом фильме серии «Один дома». Как сообщает издание Deadline, компания 20th Century Studios готовит продолжение культовой дилогии.

Так, 46-летний Калкин уже пишет сценарий вместе с Сетом Рогеном («Киностудия») и Эваном Голдбергом («SuperПерцы»). Проект пока находится на ранней стадии производства, а за основу будет взята идея самого Калкина про взрослого отца. У фильма пока нет даже примерной даты выхода.

По задумке актёр сыграет роль плохого отца, которого собственный ребёнок выгоняет на улицу и расставляет для него домашние ловушки. Пока неясно, будет ли в ленте полноценная попытка проникновения в дом бандитов или персонаж Калкина окажется единственным «отрицательным» персонажем.