GTA 6 в первый день заработала $ 3,79 млрд. Это уже больше, чем у «Аватара» и «Мстителей»

Take-Two к вечеру 20 ноября анонсировала первые официальные продажи GTA 6 — они составили 32,5 млн копий, а общая выручка достигла $ 3,79 млрд. Это больше выручки от проката любого голливудского фильма, включая «Аватара» и «Мстителей».

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Для сравнения, выручка GTA 6 и самых кассовых голливудских фильмов:

GTA 6 (2026) — $ 3,79 млрд за первые 24 часа продаж. «Мстители: Финал» (2019) — $ 2,94 млрд за всё время с повторным прокатом. «Аватар» (2009) — $ 2,92 млрд с повторными показами. «Человек-паук: Новый день» (2026) — $ 2,33 млрд за всё время проката. «Титаник» (1999) — $ 2,26 млрд с повторными прокатами.

Среди видеоигр у GTA 6 также очевидный рекорд продаж — так много копий в день релиза никогда не продавали. Точных данных по множеству игр нет, но по примерным: