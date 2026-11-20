GTA 6 в первый день заработала $ 3,79 млрд. Это уже больше, чем у «Аватара» и «Мстителей»
Take-Two к вечеру 20 ноября анонсировала первые официальные продажи GTA 6 — они составили 32,5 млн копий, а общая выручка достигла $ 3,79 млрд. Это больше выручки от проката любого голливудского фильма, включая «Аватара» и «Мстителей».
Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6
Реклама
О рекламодателе
18+. Neurovexis L.L.C-FZ, рег. номер 2542154, ОАЭ, Дубай
ERID: 2RanymRP9c8
Для сравнения, выручка GTA 6 и самых кассовых голливудских фильмов:
- GTA 6 (2026) — $ 3,79 млрд за первые 24 часа продаж.
- «Мстители: Финал» (2019) — $ 2,94 млрд за всё время с повторным прокатом.
- «Аватар» (2009) — $ 2,92 млрд с повторными показами.
- «Человек-паук: Новый день» (2026) — $ 2,33 млрд за всё время проката.
- «Титаник» (1999) — $ 2,26 млрд с повторными прокатами.
Среди видеоигр у GTA 6 также очевидный рекорд продаж — так много копий в день релиза никогда не продавали. Точных данных по множеству игр нет, но по примерным:
- GTA 5 (2013) — около 11 млн копий в первый день.
- Red Dead Redemption 2 (2018) — $ 725 млн в первый день.
- Cybeprunk 2077 (2020) — 8 млн копий по предзаказам и 13 млн копий за первые 10 дней.
Комментарии