20 ноября состоялась мировая премьера фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» — новой картины по культовой вселенной. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Проект получил оценку «А-». Таким образом, фильм оценили выше предыдущей картины серии с подзаголовком «Баллада о змеях и певчих птицах» (В+). При этом «Рассвет Жатвы» понравился зрителям на уровне третьей и четвёртой частей «Голодных игр», но ниже первой и второй ленты во франшизе (А).

Фото: CinemaScore

Фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы» официально выйдет в России 26 ноября. Картина основана на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу весной 2025 года. Лента выступает приквелом франшизы и расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, его в прошлых фильмах серии играл Вуди Харрельсон.