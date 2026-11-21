29 октября стало известно о смерти знаменитого актёра Патрика Стюарта. Звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути» умер в возрасте 86 лет.

Спустя почти месяц издание TMZ раскрыло официальную причину смерти артиста. Журналисты подтвердили информацию, что Стюарт умер от болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви. В свидетельстве о смерти указано, что у актёра после длительной борьбы с заболеваниями остановилось сердце и дыхание.

Патрик Стюарт снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. Больше всего он известен по роли капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звёздный путь», а также по роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах про Людей Икс. Именно этот персонаж в исполнении актёра вернётся в грядущем фильме «Мстители: Судный день» — это будет последняя крупная роль Стюарта.