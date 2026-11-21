19 ноября состоялся полноценный релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series. После этого на различных порталах начали появляться отзывы от геймеров, которые успели провести в игре несколько десятков часов.

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Если критики оказались в восторге от новой части GTA, то некоторые пользователи занижают рейтинг боевика: на агрегаторе Metacritic он составляет 5,5 балла из 10. Часть игроков хвалит проект за проработанный геймплей и передовую графику, а также за гигантский открытый мир, где есть огромное количество различных заданий. При этом другие геймеры ругают GTA 6 за концентрацию проекта на любовной истории — некоторые называют боевик симулятором семейной жизни в духе Sims. Многим также не нравится оптимизация игры на консолях.

Некоторые пользователи также уверены, что GTA 6 столкнулась с ревью-бомбингом. Всё потому, что перед появлением обзоров от геймеров на Metacritic знаменитый стример Асмонголд проводил трансляцию, где буквально поджидал открытие рейтингов. После этого в соцсетях заметили, что ники авторов негативных отзывов совпадают с аккаунтами зрителей его стрима.

Фото: Metacritic

Что пишут геймеры про GTA 6:

Лучший игровой опыт в моей жизни. Ожидание того стоило. Медленное, постепенное развитие сюжета, побочные задания, графика — всё это останется непревзойдённым на долгие годы.

Честно говоря, то, что происходит с GTA 6 на консолях, крайне разочаровывает. Вместо технологического прорыва мы получаем игру, страдающую от серьёзных проблем с оптимизацией, сильных просадок FPS и нестабильной производительности. Временами геймплей больше похож на слайд-шоу.

Феноменально! Компания Rockstar столкнулась с величайшим давлением в истории видеоигр и всё же сумела создать шедевр.

Ужасный сюжет, феминистская чушь. Совсем не смешно и вообще отвратительно.

Безусловно, величайшая игра всех времён. Самый захватывающий открытый мир в игровой индустрии, который затянет вас с головой. Динамика отношений Бонни и Клайда использована идеально и вовлекает вас в мир персонажей на совершенно новом уровне. Это максимально приближенная к совершенству видеоигра.

Что за фигня, Rockstar, зачем вы это с нами сделали? Глупые отношения с высокомерной и снисходительной женщиной отбивают всякое желание совершать преступления. Очень слабый сюжет.

GTA 6 концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити, знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City. Продажи проекта к релизу достигли 32,5 млн копий, а общая выручка достигла $ 3,79 млрд — это больше сборов любого голливудского фильма, включая «Аватара» и «Мстителей».