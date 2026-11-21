6 ноября в мировом прокате вышел фильм «Годзилла: Минус ноль» — продолжение картины «Минус один» про знаменитого монстра. Спустя две недели лента добралась до российских кинотеатров.

По традиции проект появился в отечественных киносетях неофициальным путём — показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ. До некоторых кинотеатров лента доберётся в следующий четверг, 26 ноября.

Сюжет фильма «Годзилла: Минус ноль» разворачивается в 1949 году, спустя два года после финала первой части. Сиквел рассказывает историю выживших героев после того, как Токио атаковал гигантский монстр. Его новая цель — уничтожить Нью-Йорк. Картину высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 90% свежести от обозревателей и 95% от пользователей.