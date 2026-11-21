19 ноября состоялся полноценный релиз GTA 6. После этого геймеры начали находить в игре отсылки не только к фильмам и сериалам, но и прошлым частям серии.

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Так, пользователи обнаружили сына Майкла — одного из главных героев GTA 5. Джимми Де Санту можно встретить в ночном клубе Jack of Hearts, где Джейсон в один момент оказывается по сюжету. До появления персонажа сотрудница предупредит главного героя, назвав сына Майкла надоедливым крипто-мажором, которые оставляет в клубе неплохие деньги.

ДЖИММИ ДЕ САНТА В GTA 5 Фото: Rockstar Games

ДЖИММИ ДЕ САНТА В GTA 6 Фото: Rockstar Games

Сам Джимми изменился спустя время после событий GTA 5 — он теперь выглядит старше и отрастил усы. Джейсону даже удастся поговорить с ним: во время диалога персонаж расскажет, что страдает от успеха. Сын Майкла стал не первой отсылкой к пятой части серии в GTA 6. Ранее геймеры обнаружили упоминания других главных героев игры в криминальном подкасте.

GTA 6 доступна на PS5 и Xbox Series. Игра концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити, знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City. Продажи проекта к релизу достигли 32,5 млн копий, а общая выручка достигла $ 3,79 млрд — это больше сборов любого голливудского фильма, включая «Аватара» и «Мстителей».