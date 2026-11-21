После выхода GTA 6 геймеры продолжают открывать интересные секреты игры. Так, в боевике есть две тайные радиостанции, для открытия которых необходимо найти и отсканировать специальные плакаты.
Секретная радиостанция The Sniper of La Perle
Ведущим станции является знаменитый рэпер Kodak Black. Чтобы её разблокировать, пользователи должны отсканировать четыре постера в районе Ла-Перл.
Местоположение первого плаката
Фото: Powerpyx/Rockstar Games
Фото: Powerpyx/Rockstar Games
Местоположение второго плаката
Фото: Powerpyx/Rockstar Games
Фото: Powerpyx/Rockstar Games
Местоположение третьего плаката
Фото: Powerpyx/Rockstar Games
Фото: Powerpyx/Rockstar Games
Местоположение четвёртого плаката
Фото: Powerpyx/Rockstar Games
Фото: Powerpyx/Rockstar Games
После сканирования постеров радиостанция станет доступна. В плейлист входит 22 музыкальные композиции, которые можно слушать в машинах или наушниках.
Список песен радиостанции The Sniper of La Perle:
- 300 Blackout — Kodak Black,
- Haitian Scarface — Kodak Black,
- Are You Ready — Carimi,
- You Can't Do That — DJ Platinum D,
- The Family — Djakout,
- Flemish — Emeline Michel,
- Camping in front of'm — 5Years при участии TonyMix,
- Chocolate — Alan Cave,
- Ou Paka Gangster — Barricade Crew,
- Fresh From Head To Toe — Billy Blue,
- Imma Zoe — Black Dada,
- Haiti — John Wicks при участии Kodak Black,
- Flow No — King Posse,
- Jessica — Michaël Brun, J Balvin, SAINt JHN, Charly Black, J Perry,
- 6:45 — Naika,
- Magic Gouyad #6 — R Dydy,
- Shake — Roody Roodboy,
- City — Top Adlerman,
- You Touch Me — T-Vice,
- Guantanamera — Wyclef Jean при участии Ms. Lauryn Hill, Celia Cruz, Jenny Fujita,
- Child Support — Zenglen,
- Teat Kale Bobis — Kodak Black, Michael Brun.
Секретная радиостанция The Vault Radio
Для её открытия необходимо просканировать только один плакат, который находится внутри клуба The Vault.
Местоположение плаката
Фото: Powerpyx/Rockstar Games
Фото: Powerpyx/Rockstar Games
В плейлист The Vault Radio входит 24 песни. Ведущим радиостанции является DJ Pretzel.
Список песен радиостанции The Sniper of La Perle:
- Rej — Ame,
- Personal — Jaden Thompson, Rampa при участии Nafe Smallz,
- Pick Up the Phone — Pawsa при участии Nate Dogg,
- Armed — Pryda,
- Return to Bhibo — Barry Can't Swim,
- E Samba 2018 — Junior Jack, Tube, Berger,
- Xtc — DJ Koze,
- Nothing But You (DJ Tennis Remix) — Bob Moses,
- Simulation (Mano Le Tough Remix) — Roisin Murphy,
- Chimicalissimo — Argoman,
- Trippy Yeah — Jimi Jules, Black Coffee,
- My Computer — Adana Twins при участии Glowal,
- Lost Without You — Skream, Fletch,
- Brighter Days (Marco Lys Remix) — Cajmere при участии Dajae,
- Damn — Dom Dolla, Solomun,
- Different Side — Michael Bibi, KinAhau при участии Audio Bullys,
- Don't Play Around — Kettama, Chris Stassy,
- Yumi — Notre Dame,
- Ye Ye — Daphni,
- Baby (Tony Romera Remix) — Four Tet,
- Simple Times — SG Lewis, DJ Seinfeld,
- Bismuth — Renato Cohen,
- West Coast (Solomun Remix) — Lana Del Rey,
- FTH (Pawsa Remix) — Real Dimez.
GTA 6 вышла 19 ноября на PS5 и Xbox Series. На агрегаторе Metacritic боевик получил 99 баллов из 100 от критиков, став самой высокооценённой видеоигрой в истории. Кроме того, продажи проекта к релизу достигли 32,5 млн копий, а общая выручка достигла $ 3,79 млрд — это больше сборов любого голливудского фильма, включая «Аватара» и «Мстителей».