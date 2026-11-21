20 ноября в мировом прокате вышел фильм «Рокки — это я» про создание культовой спортивной картины «Рокки» с Сильвестром Сталлоне. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг проекта от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Лента получила высокую оценку «А+». Таким образом, фильм понравился зрителям больше другой популярной биографической картины «Майкл» про Майкла Джексона (А-). Критики также тепло приняли фильм про создание «Рокки»: на агрегаторе Rotten Tomatoes его рекомендуют к просмотру 89% обозревателей.

Фото: CinemaScore

«Рокки — это я» официально вышел в России 19 ноября. Картина рассказывает, как будущая звезда боевиков создал сценарий знаменитого фильма. Лента показывает, как молодой актёр боролся за то, чтобы сыграть главную роль в спортивной ленте про боксёра. Сильвестра Сталлоне в проекте исполнил актёр Энтони Ипполито — ранее он сыграл роль Аль Пачино в «Предложении», сериале о съёмках «Крёстного отца». Режиссёром выступил Питер Фаррелли — автор драмы «Зелёная книга» и комедии «Тупой и ещё тупее».