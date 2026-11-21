GTA 6 многое не объясняет, а игроки уже нашли множество интересных вещей, о которых игра напрямую не говорит — например, управление. В этом материале мы расскажем о таких вещах.

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Автопилот

Если вы не хотите ехать (или плыть на лодке) самостоятельно, то можете включить автопилот — для этого должна быть поставлена точка на карте. После этого нажимайте на крестовине вниз и нажмите кнопку Options (PS5) или «Меню» (три горизонтальные полоски на Xbox) для включения кинематографического режима.

Затем зажмите «Ноль» (PS5) или B (Xbox) — и персонаж сам будет ехать до нужной точки. При этом вы можете выбрать одну из трёх скоростей: медленно, нормально или быстро.

GTA 6 Фото: Rockstar Games

Перевернуть машину

Если машина перевернулась, то её можно толкнуть — для этого подойдите к машине и нажмите левый стик (L3 | LS), а затем удерживайте «Квадрат» (PS5) или «Икс» (Xbox). Если у персонажа хватит сил и машина не слишком тяжёлая, то он сможет её перевернуть.

Оставить машину заведённой

Если вы не хотите глушить двигатель машины (хотите дальше слушать радио, надо будет резко уезжать), то во время выхода нажмите «Треугольник» (PS5) или «Y» (Xbox) два раза вместо одного. Это также работает на лодке: если она в движении, то она продолжит движение на той же скорости.

GTA 6 Фото: Rockstar

Управление машиной

При желании вы можете включать фары, опускать стёкла, включать аварийку — это делается через меню машины. Для доступа зажмите крестовину налево (как включать радио) и правым стиком перейдите в верхнее меню.

Вдобавок можно включать поворотники: для этого просто нажмите налево или направо на крестовине.

GTA 6 Фото: Rockstar Games

Ударить дверью или ногой

Во время езды на машине при нажатии кнопки «Квадрат» (PS5) или «Икс» (Xbox) вы можете ударить дверью прохожих, другие машины, мотоциклистов и тому подобное. Если сделать это на байке или велосипеде, то будет удар ногой.