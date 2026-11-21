23 ноября состоится премьера сериала «Тайный город». Фэнтезийное шоу основано на цикле романов Вадима Панова и рассказывает об айтишнике Артёме, который случайно становится обладателем магического артефакта. Благодаря предмету герой открывает для себя иную Москву, в которой, скрываясь от людских глаз, живут могущественные колдуны и маги. Главные роли сыграли Милош Бикович («Холоп»), Мария Андреева («Истребители»), Юрий Колокольников («Игра престолов») и другие актёры.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с понедельника по четверг, а также транслироваться на телеканале ТНТ. Премьера заключительной серии состоится 3 декабря.
Расписание выхода сериала «Тайный город»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|23 ноября
|2-я серия
|24 ноября
|3-я серия
|25 ноября
|4-я серия
|26 ноября
|5-я серия
|30 ноября
|6-я серия
|1 декабря
|7-я серия
|2 декабря
|8-я серия
|3 декабря