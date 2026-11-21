23 ноября состоится премьера сериала «Тайный город». Фэнтезийное шоу основано на цикле романов Вадима Панова и рассказывает об айтишнике Артёме, который случайно становится обладателем магического артефакта. Благодаря предмету герой открывает для себя иную Москву, в которой, скрываясь от людских глаз, живут могущественные колдуны и маги. Главные роли сыграли Милош Бикович («Холоп»), Мария Андреева («Истребители»), Юрий Колокольников («Игра престолов») и другие актёры.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с понедельника по четверг, а также транслироваться на телеканале ТНТ. Премьера заключительной серии состоится 3 декабря.

Расписание выхода сериала «Тайный город»