GTA 6 вышла 19 ноября и с первых часов начала поражать геймеров по всему миру своей проработанностью. Так, в игре можно изменять вес главных героев — пользователи показали, как выглядят Джейсон и Лусия, если они будут много есть и перестанут заниматься спортом.

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Судя по кадрам из игры, персонажи не могут стать слишком толстыми, однако их вес значительно изменится по сравнению с первоначальным состоянием. Для достижения такого результата необходимо есть минимум по четыре бургера или тако в закусочных и совершенно отказаться от физических нагрузок. В любой момент лишний вес можно превратить в мышцы, если вернуться в спортзал.

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Продажи GTA 6 достигли 32,5 млн копий, а общая выручка хита составляет более $ 3,79 млрд — это больше сборов любого голливудского фильма, включая «Аватара» и «Мстителей». Кроме того, боевик стал самой высокооценённой игрой в истории: на агрегаторе Metacritic боевик получил 99 баллов из 100 от критиков.