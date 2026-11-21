MrBeast устроил акцию по GTA 6 для своего оператора — он выиграл более $ 40 тысяч

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон выпустил видео по GTA 6. В ролике он устроил специальную акцию для своего оператора Тарека.

Видео доступно на YouTube-канале MrBeast Gaming. Права на видео принадлежат MrBeast.

Условия розыгрыша заключались в том, что Тарек должен собрать и не потерять за час как можно больше денег в игре. Каждый украденный доллар Джимми пообещал отдать маме оператора в реальной жизни. В итоге парню удалось собрать более $ 44 тыс. Ради этого он грабил различные заведения, а в конце скрылся от полицейских на угнанном самолёте.

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Ранее MrBeast также опубликовал другой ролик, посвящённый GTA 6. В нём блогер показал, как провёл первые 100 часов в игре и о стремлении купить самую дорогую машину в боевике.

GTA 6 вышла 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Игра концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити, знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City. Продажи проекта к релизу достигли 32,5 млн копий, а общая выручка достигла $ 3,79 млрд — это больше сборов любого голливудского фильма, включая «Аватара» и «Мстителей».