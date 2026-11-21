Геймеры продолжают находить отсылки к различным фильмам, сериалам и комиксам в GTA 6. Теперь пользователи обнаружили моменты, которые явно отсылают к Людям Икс и Бэтмену.

Добро пожаловать в виртуальный Майами: купи легенду номер 6 ЗАКАЖИ ЗДЕСЬ

Так, пародию на супергеройскую команду мутантов можно увидеть в мини-маркете в районе Key Lento. Внутри магазина находится стойка с журналами, где есть комикс RX-Men. В нём герои, которые напоминают Магнито, Циклопа и других персонажей из Людей Икс. Сам комикс можно прочитать, посмотрев на приключения альтернативных версий супергероев.

Фото: Rockstar Games

Пародия на Бэтмена встречается в коллекционных карточках, которые игроки могут находить по всему видеоигровому миру. На изображениях показан герой по имени Ratface, а на некоторых можно увидеть отсылки к Джокеру и Робину. Примечательно, что в мире GTA 6 комиксы и карточки выпускает вымышленная компания ED Comics — супергерои из реальных комиксов принадлежат изданиям Marvel и DC.

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Продажи GTA 6 достигли 32,5 млн копий, а общая выручка составила $ 3,79 млрд — это больше сборов любого голливудского фильма, включая «Аватара» и «Мстителей». На агрегаторе Metacritic проект также стал самой высокооценённой игрой в истории: он получил 99 баллов из 100 от критиков.