21 ноября стартовал четвёртый, финальный сезон сериала «Шершни». Первый эпизод уже доступен для просмотра на стриминговом сервисе Paramount+, а также в российском онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.

Проект рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет, когда девушки уже выбрались и живут обычной жизнью.

Главные роли в сериале сыграли Мелани Лински («История вечной любви»), Софи Нелисс («Воровка книг»), Тони Сайпресс («Осень в Нью-Йорке») и другие актёры. Сериал выходит с 2021 года, а четвёртый сезон станет большим финалом проекта. Картину высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb она получила 7,7 балла из 10.