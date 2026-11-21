21 ноября вышла восьмая серия второго сезона аниме «Чёрный клевер». Эпизод доступен для просмотра на стриминговом сервисе Crunchyroll, а также в российском онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

Анимационная картина повествует о младенцах Асте и Юно, которые были подброшены под церковь одной из деревень. Герои выросли, однако один из них смог научиться магии, а другой нет. Однажды они получают собственную книгу заклинаний и начинают соперничать за звание настоящего Короля-чародея. Во втором сезоне им предстоит научиться новым навыкам и подготовиться к сражению с враждебным царством Пик.

Первый сезон «Чёрного клевера» стартовал в 2017 году — сериал тепло приняли зрители, однако создание продолжения заняло почти пять лет. Всего во второй сезон войдёт 26 серий, которые выпустят в двух частях — премьера второй половины состоится в 2027 году. Пятый эпизод продолжения получил 9,9 балла из 10 от зрителей на агрегаторе IMDb, что стало лучшим рейтингом за всю историю проекта.