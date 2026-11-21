Геймеры продолжают находить в GTA 6 не только отсылки к фильмам и сериалам, но и к различным легендам. Пользователи выяснили, что в игре можно встретить Снежного человека, которого в США также называют Бигфутом.

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Видео опубликовано во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Lazarbeam.

В игре знаменитое существо получило название Skunk Ape. Чтобы его встретить, нужно выполнить дополнительное задание Search for the Skunk Ape, которое активируется, если найти объявление в баре Skeeter's. Как только пользователь его возьмёт, в телефоне появится контакт некоего Кирка — с ним можно созвониться и назначить встречу.

Фото: Powerpyx/Rockstar Games

Встретившись с Кирком, герою расскажут про существо, которое персонаж называет Мистером Мангровом. Во время ночных поисков Бигфута найти его не получится — герои столкнутся с гигантским кабаном, после чего задание закончится. Однако вскоре после этого откроются два дополнительных задания в этой ветке, которые и приведут ко встрече со Снежным человеком — он будет убегать и источать неприятный запах.

Фото: Powerpyx/Rockstar Games

Полноценный релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на PS5 и Xbox Series. К выходу продажи игры достигли рекордных $ 3,79 млрд — таких сборов не достигали даже голливудские фильмы, включая «Аватара» и «Мстителей». Кроме того, боевик стал самой высокооценённой игрой в истории: на агрегаторе Metacritic боевик получил 99 баллов из 100 от критиков.