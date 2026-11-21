В GTA 6 сыграли без геймпада — с помощью мозгового имлпанта от Илона Маска

Компания Neuralink, основанная знаменитым миллиардером Илоном Маском, опубликовала видео по GTA 6. В ролике участник клинических испытаний играет в новинку от Rockstar Games без использования геймпада.

Видео опубликовано во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Neuralink.

В видео показано, как пациент проходит игру с помощью мозгового импланта. На демонстрации мужчина управляет самолётом, машиной и автомобилем, а также участвует в перестрелках. Геймер рассказал, что играет с помощью постукиваний безымянным пальцем и движениями ноги — он представляет движения руками, чтобы персонаж в игре совершал действия.

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Технология позволяет превращать нейронные сигналы в команды для устройств. В Neuralink отметили, что имплант пока проходит испытания — производство в США пока не одобрили.

Релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Проект рассказывает историю двух главных героев, Джейсона и Лусии, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити, знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City.