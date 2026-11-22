Team Spirit завершила выступление на онлайн-турнире BLAST Slam IX по Dota 2, уступив китайской Xtreme Gaming в матче на вылет со счётом 1:2. По итогам групповой стадии «драконы» заняли итоговое 13-16-е место.

После уверенной победы на первой карте за 35 минут Team Spirit упустила преимущество в более чем 14 тыс. золота во второй игре, а на решающей третьей карте отдала сопернику перевес в 40 тыс. золота. Встреча также запомнилась затяжной технической паузой: на 82-й минуте третьей карты Александр rue Филин, Алексей not me Космынин и Го Xm Хунчэн перезашли в клиент из-за лагов, однако не смогли вернуться в лобби из-за пропавшей кнопки переподключения. Организаторам пришлось пересоздавать игру с последнего сохранения, из-за чего решающая карта с учётом всех пауз растянулась примерно на два часа.

Благодаря этой победе Xtreme Gaming сохранила шансы на выход в плей-офф — в следующем матче команда сыграет против Nemesis за слот в стадии Last Chance. Онлайн-чемпионат BLAST Slam IX проходит с 20 по 29 ноября, его призовой фонд составляет $ 750 тыс.