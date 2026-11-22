Стало известно, кто сыграл барменшу Вики в GTA 6 — фанаты в восторге от неё

В GTA 6 появляется множество интересных персонажей, однако некоторые из них нравятся фанатам больше. Так, в соцсетях особенно хвалят персонажа Вики — барменшу из стрип-клуба Delights.

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Героиню озвучивает актриса Тэрин Мэннинг, которая известна по знаменитым сериалам «Оранжевый — хит сезона» и «Сыны анархии». Для неё роль в GTA 6 стала первым опытом в озвучке видеоигр.

ТЭРИН МЭННИНГ В СЕРИАЛЕ «ОРАНЖЕВЫЙ — ХИТ СЕЗОНА» Фото: Netflix

ВИКИ В GTA 6 Фото: Rockstar Games

С Вики можно познакомиться за Лусию во время сюжетного задания, где необходимо найти обезболивающее для Джейсона. Фанатам очень понравилась героиня — некоторые жалеют, что в игре нельзя завести романтические отношения.

GTA 6 вышла 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Боевик рассказывает историю двух главных героев, Джейсона и Лусии, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити, знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City. Критики оказались в восторге от проекта: на агрегаторе Metacritic он получил 99 баллов из 100, став самой высокооценённой видеоигрой в истории.