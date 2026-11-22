На подкасте издания Deadline выступил режиссёр фильмов «Претенденты» и «Искусственный интеллект» Лука Гуаданьино. Он рассказал об отказе снять новую экранизацию «Американского психопата».

Постановщик рассказал, что больше не связан с адаптацией знаменитого романа Брета Истона Эллиса. Причины ухода из проекта он не назвал, однако режиссёр похвалил сценарий Скотта З. Бёрнса («Ультиматум Борна»).

Он написал фантастический сценарий. К сожалению, на данный момент я не участвую в создании фильма.

Сатирический триллер «Американский психопат» вышел в 2000 году и стал популярным среди зрителей. Сюжет ленты повествует о банкире Патрике Бэйтмане, который ведёт роскошную жизнь в Нью-Йорке. Однажды в нём просыпается желание убивать, и он начинает жестоко расправляться со случайными жертвами. Главную роль в картине сыграл Кристиан Бэйл («Тёмный рыцарь»).

О разработке новой экранизации «Американского психопата» стало известно в 2024 году. Ранее сообщалось, что на роль Бэйтмана претендовал звезда сериала «Белый лотос» Патрик Шварценеггер. Кроме того, ходили слухи, что Марго Робби («Грозовой перевал») исполнит женскую версию главного героя. Позднее в СМИ опровергли это предположение.