Издание When To Stream раскрыло дату цифрового релиза документального фильма «Увидеть всё». По данным СМИ, картина выйдет в онлайне уже 24 ноября.

Если информация окажется верной, то хитовая лента станет доступна для домашнего просмотра спустя почти полтора месяца после премьеры в мировом прокате, которая состоялась 16 октября. За это время докфильм собрал более $ 96 млн при скромном бюджете в $ 10 млн. Картину также официально показывают в России с 19 ноября — она уже заработала в отечественном прокате свыше 24 млн рублей. Официально компания А24 пока не раскрывала дату цифрового релиза.

«Увидеть всё» рассказывает о жизни скандальной Элизабет Холмс за 34 дня до отправки в колонию — её осудили на 11 лет тюрьмы за крупное мошенничество. В 2003 году она создала стартап Theranos, где продвигала несуществующую технологию, которая якобы могла делать десятки анализов крови по одной капле из пальца. Благодаря этому ей удалось обмануть большое количество инвесторов и пациентов. Докфильм высоко оценили критики и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил крайне редкие 97% свежести от обозревателей и 95% от пользователей.