19 ноября состоялся релиз GTA 6 на PS5 и Xbox Series. Спустя пару дней фанаты рассказали, что уже работают над портом хита для ПК.

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На платформе GitHub уже есть проект порта под названием Leonida. В репозиторий уже загружены шейдеры и программы для графического процессора. Запускать нативно код боевика авторы будут через Xbox Series, ведь чип консоли работает на той же архитектуре, что и на ПК.

Тестирование порта начнут после получения exe-файла, который необходим для запуска игры. При этом авторы предстоящей версии намерены получить его от хакерской группировки Cyberleek, которая занималась многочисленными утечками по GTA 6. Ранее они также слили полноценный билд проекта с Xbox Series. Нужный для запуска файл они обещали представить, когда капитализация их криптовалюты достигнет $ 15 млн.

Ранее СМИ сообщали, что официальный порт игры на ПК выйдет до 31 марта 2027 года. Боевик уже стал большим хитом на консолях, а его продажи достигли $ 3,79 млрд — это больше сборов любых голливудских фильмов, включая «Аватара» и «Мстителей».