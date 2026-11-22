20 ноября состоялась мировая премьера фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — новой ленты по культовой серии. Многие зрители уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 94% свежести.

Таким образом, «Рассвет жатвы» теперь имеет лучший зрительский рейтинг среди других частей франшизы. Фильм хвалят за точный перенос сюжета из оригинальной книги и драматичную историю: некоторые пользователи пишут, что такой драмы в «Голодных играх» ещё не было. Хвалят также актёрский состав, который смог убедительно показать молодые версии знакомых персонажей. Ругают проект за слишком слабый визуальный стиль и предсказуемость происходящего.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут зрители про фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы»:

Мне понравилась каждая секунда этого фильма. Это была великолепная история с прекрасным актёрским составом. По-настоящему душераздирающий сюжет.

Я искренне верю, что режиссёр проделал потрясающую работу, стараясь максимально приблизиться к первоисточнику, насколько это возможно для экранизации. Удивительный актёрский состав и прекрасная дань уважения этой невероятно трогательной истории. Я бы ещё раз заплакала даже при повторном просмотре.

Это был, безусловно, один из моих любимых фильмов 2026 года. Он очень точно соответствует книге, а актёры просто потрясающие. Один из лучших фильмов серии «Голодные игры». Однако… это было эмоционально опустошающе.

Фильм начался многообещающе, но затем скатился в бессмысленную череду экшена. Сюжет был потерян на полпути. Визуальный стиль был ужасен.

Слишком банально, с чересчур простым и избитым сюжетом. Не хватает динамики оригинальных фильмов.

Фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы» официально выйдет в кинотеатрах России уже 26 ноября. Лента основана на одноимённом романе Сьюзен Коллинз, который поступил в продажу весной 2025 года. Картина выступает приквелом франшизы и расскажет историю 50-х Голодных игр, где победу одержал Хеймитч Эбернети, его в прошлых фильмах серии играл Вуди Харрельсон.