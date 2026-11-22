«Больше играть в это дерьмо не буду»: Мэддисон — о GTA 6

Знаменитый стример Илья Мэддисон высказался о GTA 6. О своём отношении к игре он рассказал в своём телеграм-канале.

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По словам Мэддисона, ему обещали заплатить около $ 15 тыс. за прохождение боевика и создание хайлайтов по нему. Однако он заявил, что откажется от этих денег — стример раскритиковал игру и отметил, что больше не будет проводить в ней время.

Скажу честно. За то, чтобы я прошёл эту игру и сделал по ней хайлайты, мне обещали заплатить $ 15 тыс. Я реально бабки назад верну, но больше играть в это дерьмо я не буду. GTA 6 — это просто абсолютно невыносимый кусок вонючего кала, и я совершенно не понимаю, как её вообще можно расхваливать.

Мэддисон известен своими ироническими высказываниями, потому критика GTA 6 может оказаться его шуткой. Ранее он вёл по игре трансляцию, которая набрала более 600 тыс. зрителей. После этого канал стримера на Twitch заблокировали, а он сам утверждал, что не имеет отношения к накрутке ботов на трансляции и к подозрительным донатам.

GTA 6 вышла 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Боевик концентрируется на истории двух главных героев, которым предстоит выбраться из некой «ужасной передряги», работая на криминальных лидеров и занимаясь грабежами. Местом действия игры выступил вымышленный штат Леонида, в котором располагается город Вайс-Сити — знакомый фанатам по культовой GTA: Vice City. На агрегаторе Metacritic игра получила 99 баллов из 100 от критиков, став самой высокооценённой игрой в истории.