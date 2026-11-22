Расписание выхода сериала «Сталин» от режиссёра «Мастера и Маргариты»
26 ноября состоится премьера сериала «Сталин». Сюжет исторического шоу охватит важнейшие моменты в правлении Иосифа Сталина. Действие развернётся после завершения Второй мировой войны и до смерти политического деятеля в 1953 году. Режиссёром и сценаристом проекта выступил Владимир Бортко — постановщик культового сериала «Мастер и Маргарита» 2006 года.
В сериал войдёт шесть серий — их выпустят в двух частях в онлайн-кинотеатре Kion. Вторая половина выйдет уже 3 декабря.
Расписание выхода сериала «Сталин»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|26 ноября
|2-я серия
|26 ноября
|3-я серия
|26 ноября
|4-я серия
|3 декабря
|5-я серия
|3 декабря
|6-я серия
|3 декабря
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