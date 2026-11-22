26 ноября состоится премьера сериала «Сталин». Сюжет исторического шоу охватит важнейшие моменты в правлении Иосифа Сталина. Действие развернётся после завершения Второй мировой войны и до смерти политического деятеля в 1953 году. Режиссёром и сценаристом проекта выступил Владимир Бортко — постановщик культового сериала «Мастер и Маргарита» 2006 года.

В сериал войдёт шесть серий — их выпустят в двух частях в онлайн-кинотеатре Kion. Вторая половина выйдет уже 3 декабря.

Расписание выхода сериала «Сталин»